United supplerer sidste års pointfremgang med stort overskud

Den britiske fodboldklub Manchester United forlod sæsonen 2017/2018 med fremgang på flere fronter.

Det var ikke kun på banen, at kontoen voksede. Også på direktionsgangen bragte sæsonen overskud og vækst.

Det viser klubbens regnskab for sæsonen.

Selv om holdet på grønsværen leverede flere skuffelser, kunne det slå streg under den største pointhøjt og højeste placering i Premier League, siden Sir Alex Ferguson sad i managersædet.

Sideløbende har klubbens ledelse præsteret et overskud for sæsonen på omkring 365 millioner kroner og en vækst i omsætningen, der får den til at slå alle klubbens rekorder.

I alt endte omsætningen på over 4,9 milliarder kroner for sæsonen.

Ifølge næstformand Ed Woodward giver de fine økonomiske resultater mulighed for at agere på transfermarkedet.

»Vores forventninger om vækst i indtægter næste år demonstrerer vores stærke langsigtede finansielle resultater, som er grundlaget for alt, hvad vi gør, og som tillader os at konkurrere om de bedste spillere i et i stigende grad konkurrencepræget transfermarked,« siger han.

En af drivkræfterne bag den voksende fodboldforretning er tv-indtægterne, der fortsætter med at vokse. I 2017/2018 tjente Manchester United 1,7 milliarder kroner på tv-indtægter. Det er 83 millioner mere end sæsonen før.

Klubbens gæld målt i pund er ifølge regnskabet vokset. Det tilskriver klubben udvikling i valutakurser.

»Den samlede gæld i dollar forbliver uændret, står i regnskabet.«

