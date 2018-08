United-stjerne bebrejder sig selv for dårlig attitude efter tab

Manchester Uniteds Paul Pogba lægger ikke fingre imellem, efter han og holdkammeraterne søndag tabte 2-3 til Brighton i Premier League.

Udefra så indsatsen både viljeløs og usammenhængende ud. Og det er også holdningen hos midtbanespilleren selv.

- Vores attitude var ikke, som om vi gerne ville slå dem. De havde en større sult end os. Jeg vil fremhæve mig selv: Min attitude var ikke god nok.

- Vi tabte, vi fortjente ikke at vinde, siger Paul Pogba ifølge Sky Sports.

Udtalelsen er interessant, fordi United-manager José Mourinho siger, at han ikke kan stille spørgsmålstegn ved spillernes vilje.

Han talte med rolig og afdæmpet stemme, da han selv udlagde teksten.

Uden at hidse sig op konstaterede portugiseren, at hans spillere havde lavet for mange fejl, og at holdet blev straffet for dem.

- For mig er det historien om kampen. Vi lavede ubegribelige fejl på vigtige tidspunkter, siger José Mourinho til BBC.

Brightons scoringer til 1-0 og 2-0 faldt med to minutters mellemrum, da først Glenn Murray og siden Shane Duffy fik for meget plads i feltet.

Brightons mål til 3-1 faldt lige før pausen på et straffespark, som forsvarer Eric Bailly begik med en unødvendig og hasarderet glidende tackling.

- Fejlene dræbte os. Særligt det tredje mål. Vi regnede med at komme til pausen efter reduceringen til 1-2 med positiv energi. Men det ødelagde deres tredje mål, siger José Mourinho.

I anden halvleg forsøgte han sig med tre udskiftninger, men først i overtiden reducerede Paul Pogba til 2-3 på et straffespark.

Den pauvre indsats blev hurtigt bemærket af blandt andre den tidligere spiller Jamie Redknapp, der nu fungerer som ekspert for Sky Sports.

- Jeg tror ikke, at jeg har set et United-hold tabe en kamp på denne måde i lang tid. Det viste ingen appetit efter at komme tilbage. Der manglede vilje, og det er meget bekymrende for Manchester United, siger Redknapp, som blandt andet har spillet for Liverpool og Tottenham, ifølge Sky Sports.

