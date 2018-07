United accepterer vilkår for Blinds tilbagevenden til Ajax

Manchester. Daley Blind forlod Ajax til fordel for Manchester United for fire år siden. Nu vender den 28-årige forsvarsspiller tilbage til sin tidligere klub i den hollandske hovedstad.

Det bekræfter Manchester United sent mandag aften.

- Manchester United har accepteret Ajax' vilkår for transferen af Daley Blind, skriver United på sin hjemmeside uden at give yderligere detaljer om tilbagekøbet.

Daley Blind forlod æresdivisionsklubben i 2014 for 14 millioner pund svarende til godt 118 millioner kroner.

Sky Sports rapporterede lørdag, at de to klubber er nået til enighed om, at Blind vender tilbage til Ajax for 14,1 millioner pund. Et beløb, der dog kan stige til 18,5 millioner pund alt afhængigt af hans præstationer.

I weekenden sagde Ajax-direktør Edwin van der Sar, at Daley Blind vil være en fantastisk tilføjelse til truppen, hvis det kan lade sig gøre at hente ham.

- Jeg synes, at Daley er en fantastisk spiller. Han er alsidig og kan også spille venstreback og defensiv midt. Han har spillet mange gode kampe for Holland og Manchester United, sagde Edwin van der Sar ifølge Sky Sports til Omnisport.

Daley Blind, der er søn af den tidligere hollandske landsholdstræner Danny Blind, spillede i Ajax fra 2008 til 2014.

Han har kontrakt med Manchester United i et år endnu.

