United åbner sæsonen med sejr over Schmeichel og Leicester

Manchester. Et tidligt straffespark sendte Manchester United på sejrskurs, da holdet fredag slog Leicester i Premier Leagues åbningskamp.

Paul Pogba scorede sikkert over for danske Kasper Schmeichel. Senere kom Luke Shaw på tavlen, og så var en sen scoring af Jamie Vardy ikke nok til at forhindre en god start til sidste sæsons vicemester.

Hjemmesejren på 2-1 sender United alene i spidsen af den bedste engelske række, før de øvrige kampe spilles i første runde.

Til kampen havde manager José Mourinho valgt den franske VM-guldvinder Paul Pogba som anfører til trods for forlydender om et anspændt forhold imellem de to.

Pogba kvitterede for tilliden i kampens tredje minut. Forinden havde den tidligere FC København-spiller Daniel Amartey haft armen på bolden, og dommeren pegede på pletten, hvorfra Pogba var sikkerheden selv.

Målet til 1-0 gjorde United-holdet passivt. Leicester tog initiativet, og James Maddison var tæt på at udligne efter en halv time.

United-målmand David de Gea sørgede dog for, at United gik til pause foran 1-0 med en god redning.

Leicesters Demarai Gray fik en gylden chance for at bringe Leicester tilbage i opgøret et kvarter før tid, men igen var de Gea i vejen for gæsterne.

Schmeichel diskede op med en klasseredning, da Romelu Lukaku kort efter var helt alene foran mål. Til gengæld kunne han ikke stille noget op, da backen Luke Shaw løb med frem med syv minutter igen.

Shaw fik på akrobatisk vis sendt bolden i modsatte hjørne med venstrebenet og bragte United komfortabelt foran.

Leicesters Jamie Vardy skabte lidt spænding med en hovedstødsscoring i tillægstiden, men det var for sent for Leicester, selv om Schmeichel løb med frem på et hjørnespark i et sidste desperat forsøg på udligning.

/ritzau/