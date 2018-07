Ung Riis-rytter er tilfreds med DM-sølv trods gearfejl

I et splitsekund følte Niklas Larsen sejren boble i kroppen, da han efter 220 kilometer kom først igennem sidste sving og kørte ind på opløbsstrækningen ved DM i landevejscykling.

Men den 21-årige rytter fra det danske hold Virtu Cycling, der har Bjarne Riis som ejer, glemte noget helt afgørende, og til slut blev han overhalet af Michael Mørkøv, som blev dansk mester.

»Jeg var så fokuseret på at komme først igennem det sidste sving, og så tænkte jeg, at den var hjemme. Jeg glemte at få skiftet gear. Jeg kom så hurtigt ud af svinget, og jeg fokuserede bare på ikke at styrte,« siger Larsen.

Derfor blev spurten op ad målbakken i Nysted på Lolland en tung, lidelsesfuld og ikke mindst lærerig oplevelse for Virtu-rytteren.

»Jeg måtte stå og hoppe på gearet op ad bakken. Jeg tænkte fuck, nu kommer de. Det var så kun Michael, der kom, så jeg er tilfreds i sidste ende.«

»Jeg ville have ønsket, at jeg ikke havde lavet den fejl. Det er forhåbentlig noget, jeg kan lære af,« siger han.

Niklas Larsen, som har været med til at vinde blandt andet OL-bronze i holdforfølgelse på banen, er dog glad og netop ikke skuffet.

»Jeg er meget tilfreds. Det er nemt at sige bagefter, at man er skuffet, og jeg kunne have vundet og det ene eller det andet. Men jeg er tilfreds. Jeg kørte et godt løb, og jeg føler mig stærk,« siger Niklas Larsen.

