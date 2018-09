Ukendt spanier vinder bjergslag i Vueltaen

La Camperona. 13. etape i Vuelta a España bød fredag på en stor overraskelse, da en ung og ganske ukendt spansk rytter vandt etapen.

23-årige Oscar Rodriguez fra det lille baskiske hold Euskadi Basque Country Murias satte langt større navne og kørte alene over målstregen på La Camperona-stigningen, og dermed vandt han karrierens største sejr.

Etapen sluttede på toppen af stigningen, efter at rytterne havde tilbagelagt 174,8 kilometer med start i Cadas og mål på La Camperona-stigningen i udkanten af Valle de Sabero.

Det var her på stigningen på 8,3 kilometer, at det hele skulle afgøres på dagen blandt et stort udbrud og med feltet flere minutter efter.

Et udbrud på hele 32 ryttere havde på et tidspunkt oparbejdet et forspring på ni minutter, men med 21 kilometer igen var det nede på fire minutter og 30 sekunder.

Et styrt i udbrydergruppen skabte panik med 34 kilometer igen, og nede i feltet sad Mitchelton-Scott og førte sammen med Movistar, Astana og Cofidis.

Her sad Jesús Herrada (Cofidis), som torsdag overraskende kørte sig i løbets førertrøje, da han længe sad med i et udbrud med et stort forspring.

Herrada trillede i mål nogle minutter efter de forreste torsdag, men fik alligevel skabt et forspring ned til Simon Yates (Michelton-Scott) på andenpladsen på over tre minutter.

Op ad La Camperona satte Marcus Burghardt (Bora) et hårdt tempo, og flere ryttere faldt fra.

Ilnur Zakarin åbnede festen på bjerget, og Rafal Majka satte efter på et tidspunkt, hvor det steg med over 20 procent på et stykke.

Feltet var tre minutter efter, og Dylan Teuns (BMC) nåede op til Majka.

De to forreste fik følgeskab af Oscar Rodriguez fra det lille baskiske invitationshold, som har titel af prokontinentalhold.

Majka kunne ikke følge med spanieren på den hidsige stigning og kom i mål 19 sekunder efter, mens Dylan Teuns blev nummer tre på etapen.

I den samlede stilling bevarede Jesús Herrada førertrøjen.

/ritzau/