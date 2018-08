UEFA tredobler fransk fodboldstjernes dopingkarantæne

Den franske fodboldspiller Samir Nasri fik ikke meget ud af at appellere sin dopingkarantæne på seks måneder.

Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) tredoblede onsdag den tidligere Arsenal- og Manchester City-spillers karantæne fra 6 til 18 måneder.

31-årige Samir Nasri blev i februar i år af UEFA idømt et halvt års karantæne for brud på antidopingreglerne.

Under et ophold på en klinik i Los Angeles i december 2016 brugte franskmanden en inhalator til at give sig selv et skud multivitaminer.

Nasri lagde selv et billede op på Facebook og Twitter og oplyste, at vitaminerne hjalp ham til at klare sig igennem en hård fodboldsæson.

Franskmanden havde på det tidspunkt sandsynligvis ikke taget højde for, at det er et brud på antidopingreglerne at indtage vitaminer gennem en inhalator.

Samir Nasri søgte senere om dispensation til at bruge inhalatoren, men det blev afvist af UEFA. Det samme blev hans appel til Den Internationale Sportsdomstol (CAS).

Karantænen blev rullet tilbage med start 1. juli 2017, selv om Samir Nasri i efteråret samme år optrådte nogle få gange for den tyrkiske klub Antalya.

Franskmanden kan således spille igen fra 1. januar næste år. Allerede fra 1. november i år har han mulighed for at træne med i en klub, meddeler UEFA.

Offensivspilleren spillede fra 2007 til 2013 41 landskampe og scorede 5 mål for Frankrig.

/ritzau/