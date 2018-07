UEFA genåbner sag mod PSG om økonomisk fairplay

Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA ) har valgt at genåbne sagen mod den franske storklub Paris Saint-Germain om muligt brud på reglerne for Financial Fair Play (FFP).

Det oplyser Uefa tirsdag. I juni meddelte forbundet ellers, at sagen, der blev indledt sidste efterår, var afsluttet uden sanktioner mod klubben, men at man ville holde øje med klubben.

Uefa forklarer i en udtalelse, at formanden for kontrolorganet for klubøkonomi (CFCB) har besluttet at sende afgørelsen til domsorganet for gennemgang.

Uefa indledte sin granskning af PSG, da klubben hentede brasilianeren Neymar for 222 millioner euro i FC Barcelona samt teenagefænomenet Kylian Mbappé i Monaco.

Sidstnævnte blev hentet på en lejeaftale med en købsoption på 180 millioner euro ved sæsonens udgang.

Uefas FFP-regler slår fast, at klubber ikke må bruge flere penge, end de har i dokumenterede indtægter.

Det er blot en uge siden, at Uefa valgte at udelukke den italienske storklub Milan fra europæisk fodbold i næste sæson for et brud på reglerne.

/ritzau/AFP