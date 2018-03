Uafgjort i Lyngby sikrer AC Horsens pladsen i top-6

Der blev aldrig fundet en vinder i Lyngby, men AC Horsens kunne stadig juble trods 1-1, da det var nok til at fastholde gæsterne på deres plads i Alka Superligaens top-6.

Horsens vidste på forhånd, at et uafgjort resultat ville kunne vise sig at være nok til at booke billet til mesterskabsslutspillet, men flere gange undervejs var den mission i fare.

Lyngby var i store dele af kampen det bedste hold på banen, og efter 70 minutter bragte Herolind Shala fortjent værterne på sejrskurs med en scoring på straffespark.

Gæsterne spillede langtfra den bedste kamp i denne sæson, men seks minutter før tid udlignede Horsens-anfører Kjartan Finnbogason.

Det uafgjorte resultat viste sig at være nok til at sikre Horsens en plads i top-6, da Hobro ikke formåede at vinde.

Med resultatet slutter AC Horsens grundspillet som nummer seks og er dermed sikret overlevelse modsat Lyngby, der kan se frem til kampe i nedrykningsspillet.

/ritzau/