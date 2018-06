Tyskland tager på charmeoffensiv ved fodbold-VM

Det tyske fodboldlandshold rejser ikke kun til Rusland for at genvinde den VM-titel, holdet sikrede sig for fire år siden.

Tyskerne skal også vække sympati ved at møde lokalbefolkningen med åbenhed, lyder kravet fra landstræner Joachim Löw.

»Vi vil være et åbent, kommunikativt hold, for det er de værdier, vi står for. Vi skal gøre et sympatisk indtryk på folk,« lyder det fra Löw ifølge nyhedsbureauet dpa.

Landstræneren skal i gang med sin sjette turnering i spidsen for det tyske mandskab, som han overtog fra Jürgen Klinsmann efter VM på hjemmebane i 2006.

Netop VM i Tyskland står som et centralt punkt i "genopfindelsen" af det tyske landshold, der tidligere har haft et lidt blakket ry både derhjemme og i udlandet.

Nu er landsholdet blevet til en slags reklamesøjle for den tyske nation, når holdet rejser rundt i verden.

»Vi skal præsentere os som et hold, der gerne vil være der,« siger Joachim Löw før afrejsen til Rusland.

Landstræneren gider hverken se eller høre på spillere, der beklager sig og bruger de fremmedartede forhold som en dårlig undskyldning.

»Ligegyldigt hvilken situation, vi befinder os i: Rejse, trafik, det daglige liv - alt det må vi ikke lade os forstyrre af. Det fører alligevel kun til, at vi spilder energi,« påpeger Löw.

Fodbold-VM begynder på torsdag. Tyskland træder ind i turneringen tre dage senere, hvor verdensmestrene skal møde Mexico.

