Tysk landstræner overvejer sin fremtid efter VM-exit

Den tyske fodboldlandstræner, Joachim Löw, vil overveje sin fremtid som landstræner, efter at Tyskland onsdag røg ud af VM efter gruppespillet.

»Jeg må sove på det, før jeg siger noget. Så kort efter kampen er jeg totalt frustreret og skuffet. Jeg havde ikke set, at det kunne gå sådan,« siger han til den tyske tv-kanal ZDF.

Det er første gang i Tysklands VM-historie, at landsholdet ikke kommer videre fra gruppespillet.

Derfor var der mange, der stillede spørgsmålstegn ved, om Joachim Löw ville fortsætte på posten.

»Det er for tidligt for mig at svare på det spørgsmål. Jeg har brug for nogle timer, før jeg kan vurdere situationen med klare øjne,« siger Löw.

Før VM fik han forlænget sin kontrakt som landstræner til 2022, og team manager på det tyske landshold, Oliver Bierhoff, håber og tror, at Löw vil blive.

Det samme gør præsidenten for Det Tyske Fodboldforbund, Reinhard Grindel.

»Før VM gav vi ham tillid til 2022, og det er ikke ændret,« siger han.

Tyskland vandt VM-slutrunden i Brasilien i 2014 med Löw ved roret.

