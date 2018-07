Tyrkisk minister: »Jeg lykønsker Özil, som ved at forlade landsholdet har scoret det smukkeste mål mod fascismens virus«

Søndag sagde Mesut Özil farvel til Tysklands fodboldlandshold efter ni år, hvor han spillede 92 landskampe og scorede 23 mål.

Den 29-årige offensivspiller med de tyrkiske rødder affyrede i den forbindelse en bredside mod Det Tyske Fodboldforbund og ikke mindst forbundets præsident, Reinhard Grindel.

Præsidenten kritiserede i maj, at Mesut Özil sammen med landsholdskollegaen Ilkay Gündogan lod sig fotografere sammen med Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan.

»Jeg lykønsker Mesut Özil, som ved at forlade landsholdet har scoret det smukkeste mål mod fascismens virus,« skriver Tyrkiets justitsminister, Abdulhamit Gül, på Twitter.

Almanya Milli Takımı'ndan ayrılarak faşizm virüsüne karşı en güzel golünü atan Mesut Özil’i tebrik ediyorum. Yolun, bahtın açık olsun @MesutOzil1088 pic.twitter.com/abZSlAvzc5 — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) July 22, 2018

Mesut Özil skrev søndag på Twitter i sin begrundelse for at sige farvel til landsholdet, at han havde en »følelse af racisme og mangel på respekt«.

Arsenal-spilleren, der i 2014 vandt VM-guld med Tyskland, skrev, at han oplevede at blive behandlet anderledes på grund af sin muslimske tro.

»I Grindels og hans tilhængeres øjne er jeg tysker, når vi vinder, men jeg er immigrant, når vi taber,« lød det fra Mesut Özil.

Han påpegede, at han har to hjerter; et tysk og et tyrkisk.

Tyrkiets sportsminister, Mehmet Kasapoglu, udtrykker også sin støtte til spilleren.

»Vi bakker oprigtigt op om den ærefulde holdning, som vor broder Mesut Özil indtager,« skriver sportsministeren på Twitter.

Mesut Özil kardeşimizin sergilediği onurlu duruşu yürekten destekliyoruz.

Også i Tyskland har Mesut Özils farvel til landsholdet skabt reaktioner.

Tysklands socialdemokratiske justitsminister, Katarina Barley, skriver følgende på Twitter:

Es ist ein Alarmzeichen, wenn sich ein großer, deutscher Fussballer wie @MesutOzil1088 in seinem Land wegen #Rassismus nicht mehr gewollt und vom #DFB nicht repräsentiert fühlt. #Özil — Katarina Barley (@katarinabarley) July 22, 2018

»Det er alarmerende, når en stor tysk fodboldspiller som Mesut Özil ikke længere føler sig ønsket i sit land og ikke føler sig repræsenteret af Det Tyske Fodboldforbund på grund af racisme.«

