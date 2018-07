Tre bogeys lægger en dæmper på Thorbjørn Olesens runde

Thorbjørn Olesen lå fredag med helt fremme i majorturneringen British Open efter to birdies på de første syv huller.

Men på de sidste syv huller lavede den danske golfspiller tre bogeys, mens det blot blev til to birdies. Han endte derfor - ligesom torsdag - med at gå anden runde et slag under par.

Olesen er efter fredagens runde to slag under par. Han ligger dermed som bedste dansker, men amatørspilleren Nicolai Højgaard mangler ligesom en lang række andre spillere at nå rundt på de 18 huller.

17-årige Højgaard var et slag over par efter første runde torsdag.

Fredagens runde var en god en af slagsen for engelske Tommy Fleetwood, der en overgang lå i front. Han havde en stærk dag, hvor han med seks birdies gik seks slag under par.

Samlet er Fleetwood fem slag under par.

Anderledes ringe har Dustin Johnson, der er nummer et på verdensranglisten, gjort det de første to dage. For anden dag i træk havde han store problemer med hul 18.

Torsdag brugte han syv slag på par 4-hullet og lavede dermed en tredobbelt bogey. Fredag fulgte han op med en dobbelt bogey på samme hul, og samlet er han seks slag over par.

/ritzau/