Træner og spillere fra Argentina forsvarer Messi

Det er nok en underdrivelse at sige, at der er pres på Argentina inden torsdagens møde med Kroatien ved VM i fodbold.

Argentina skuffede voldsomt med 1-1 mod Island i sin første kamp i gruppe D, og verdensstjernen Lionel Messi misbrugte et straffespark i kampen.

Siden opgøret mod Island er kritikken haglet ned over Argentinas hold, og præstationerne fra træneren og Messi er blevet gået efter i sømmene.

Onsdag forsøgte Jorge Sampaoli, der er landstræner i Argentina, så at fjerne noget af presset fra Messi.

»Vi skal videre til næste fase i turneringen. Det er, hvad vi kom her for. Vi var kede af, at vi ikke vandt den seneste kamp, men jeg mener ikke, at Leo (Messi, red.) skal bære hele ansvaret.«

»Når vi har succes med Argentina, så får alle kredit, men når Argentina taber, så er det altid Leos skyld. Det er urimeligt efter min mening,« siger Sampaoli ifølge AFP ved et pressemøde onsdag.

Udtalelsen kommer efter hård kritik fra fodboldlegenden Diego Maradona, der efter at have overværet Argentinas 1-1-kamp mod Island ytrede sig om holdet og træneren i hårde vendinger.

Om Jorge Sampaoli lød det:

»Det er en skændsel. Ikke at have forberedt sig til kampen og vide, at islændingene alle er 190 centimeter høje.«

»Han (Sampaoli, red.) kan ikke komme tilbage til Argentina, hvis der spilles sådan,« sagde Maradona blandt andet.

Han var derimod hurtigt ude med støtte til Messi.

»Jeg bebrejder ikke spillerne. Jeg kunne pege på den manglende arbejdsrate, men jeg kan ikke bebrejde spillerne og især ikke Messi, som gav alt, hvad han havde,« lød det fra Maradona.

Efter skuffelsen er der også fuld opbakning til Messi blandt de argentinske spillere i landsholdstruppen.

»Vi er alle bag ham. Han ved, at han kan regne med støtten fra os alle mere end nogensinde. Vi er her for at hjælpe ham i hvert minut, og selvfølgelig står vi ved hans side,« siger Paulo Dybala, som ikke var i startopstillingen mod Island, ifølge AFP.

Forsvarsspilleren Cristian Ansaldi forsikrer, at Messi har det godt trods skuffelsen mod Island.

»Vi ved alle, hvad Messi giver vores hold og vores land. Han er ikke blot den bedste spiller på banen. Han er det også uden for banen. Han er i god form, og det er godt for os,« siger Ansaldi.

Argentina går ind til mødet med Kroatien med et enkelt point ligesom Island, mens Kroatien topper gruppen med tre point. Nigeria har nul point efter en en enkelt kamp.

Argentina møder Kroatien torsdag klokken 20.

