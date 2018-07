Tour de France-skuffelse gør Fuglsang i tvivl om Vueltaen

For blot en uge siden var Jakob Fuglsangs efterårsplaner stort set på plads: Efter en god pause skulle formen genopbygges i Arctic Race of Norway og Vuelta a España, så han kunne toppe til VM sidst i september.

Men skuffelserne i Tourens sidste uge gør, at det ikke længere er helt sikkert, at den 33-årige dansker skal køre det spanske etapeløb.

»For nuværende er det et åbent spørgsmål. Ledelsen har sagt: Gå hjem og tag en uge på langs, og så snakkes vi ved om, hvordan du har det, og om du er kommet dig. Så tager vi en beslutning til den tid,« siger Fuglsang.

Hans rolle i Vueltaen vil selvsagt være en anden end i Touren. Planen er, at han skal hjælpe holdet og køre efter etapesejre.

Men der er brug for en nærmere vurdering af, hvad der gik galt i Frankrig, hvor han sluttede på en lidt skuffende 12.-plads.

Før han har fået en afklaring, vil han ikke melde sig klar til en ny Grand Tour.

»Vi skal finde ud af, om noget skal ændres, og hvorfor jeg ikke har været på toppen i Touren. Forhåbentlig har jeg om en uge fundet nogle svar på, hvad der er gået galt,« siger Fuglsang.

Det er af stor betydning for det danske landshold, at Fuglsang kommer i topform til VM, for han er udset til at være dansk kaptajn på den bjergrige rute i Østrig.

Og her kunne Vuelta a España være den perfekte optakt.

Med det program holdet har i september, så er Vueltaen den eneste rigtige måde at forberede sig til VM på. Hvis jeg er klar til det, vil jeg gerne køre løbet, siger Jakob Fuglsang.

Vuelta a España starter 25. august og slutter 16. september. Landevejsløbet ved VM køres 30. september med start i Kufstein og mål i Innsbruck.

