Tottenham slår Brighton efter stime af nederlag

Brighton. Tottenham rejste sig lørdag fra en serie af nederlag, da Brightons oprykkere på udebane blev slået med 2-1 i Premier League.

Forud for sejren havde Christian Eriksen og holdkammeraterne tabt to gange i Premier League - til Watford og Liverpool - og i midtugen blev det også til et nederlag til Inter i Champions League.

I Brighton blev værterne i første halvleg udsat for et regulært stormløb, men det var lige inden pausen, at de mange forsøg blev omsat til en Tottenham-føring.

Et frispark fra Kieran Trippier blev stoppet af en arm i Brighton-muren, og så blev der peget på straffesparkspletten af kampens dommer.

Det udnyttede Harry Kane sikkert med en afslutning ude ved stolpen, mens Mathew Ryan i Brighton-målet kastede sig til modsatte side.

Værterne kom langt bedre med efter pausen, men Tottenham var fortsat farligst.

Christian Eriksen havde blandt andre et par afslutninger, men begge gange røg de forbi målrammen. Måske blev danskeren generet af den silende regn, der stod ned på banen gennem hele kampen.

Midtvejs i anden halvleg var Brighton inde i en god periode, og Anthony Knockaert fik kæmpet sig helt alene med Tottenham-målmand Paulo Gazzaniga, men afslutningen sad lige på keeperen.

Et kvarter før tid cementerede Erik Lamela Tottenhams sejr, da han modtog en tværpasning fra Danny Rose på venstrekanten. Argentineren styrede bolden fladt ind ved den fjerneste stolpe til 2-0.

I overtiden fik Anthony Knockaert reduceret til 1-2 for Brighton, og værterne nåede også at komme til endnu en afslutning inden for målrammen. Den manglede dog kvalitet.

Tottenham har 12 point på Premier Leagues femteplads efter seks spillerunder. Brighton har fem point på 13.-pladsen.

/ritzau/