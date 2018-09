Tottenham-manager: Stress kan have ført til Lloris-skade

Den sidste måneds tid har ikke ligefrem været en dans på roser for Tottenham-målmand Hugo Lloris.

Den franske verdensmester blev 24. august stoppet af politiet i London, og det viste sig senere, at han kørte med en alkoholpromille på 0,8.

I en kamp tre dage senere mod Manchester United pådrog målmanden sig så en skade i låret, der indtil videre har holdt ham ude i tre kampe.

Ifølge Tottenham-manager Mauricio Pochettino kan det efterfølgende forløb omkring Lloris' spritkørsel have ført til, at han blev skadet.

»Jeg tror, at han var stresset i Manchester United-kampen, og det førte måske til, at skaden opstod.«

»Med skaden har han nu tid til at tænke og slappe af. At skulle spille kamp, efter det der skete, var meget stressende for ham,« siger argentineren ifølge nyhedsbureauet AFP.

Hugo Lloris blev efter episoden frakendt kørekortet i 20 måneder, ligesom han modtog en bøde, på hvad der svarer til cirka 420.000 kroner.

Tottenham har tabt alle tre kampe uden Hugo Lloris. Først to gange i Premier League til henholdsvis Watford og Liverpool. I tirsdags blev igen til et nederlag, da Inter vendte 0-1 til 2-1 og vandt over den engelske klub i Champions League.

/ritzau/