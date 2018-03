Tottenham-manager bekymret for Kane efter nyt vrid i anklen

London. Tottenhams 4-1-sejr over Bournemouth i Premier League kan vise sig at blive en dyr en af slagsen.

Holdets store profil og topscorer, Harry Kane, måtte udgå med en skade i anklen efter en halv time, da Tottenham var bagud 0-1.

Og skaden giver dybe panderynker hos Tottenham-manager Mauricio Pochettino.

- Jeg er bekymret, fordi vi stadig ikke ved, hvad der skal ske med ham. Vi må vente til i morgen (mandag, red.), når skanningen er gennemført, siger Pochettino efter kampen.

- Selvfølgelig er jeg bekymret for ham og hans ankel. Vi håber ikke, at det er stort problem for ham og holdet, og at han hurtigst muligt kommer sig og kan spille igen, tilføjer manageren.

Harry Kane måtte to gange i sidste sæson holde pause på grund af skader i den samme ankel.

I september 2016 pådrog han sig en ledbåndsskade i en Premier League-kamp mod Sunderland. Det kostede ham 12 kampe på sidelinjen for Tottenham og det engelske landshold.

I marts sidste år pådrag han sig igen en skade i anklen, hvilket kostede ham fire ugers pause.

Tottenhams næste kamp bliver FA Cup-opgøret mod Swansea på lørdag. Derefter venter en landskampspause, inden topopgøret mod Chelsea 1. april i Premier League.

Landstræner Gareth Southgate udpeger sine spillere til den mellemliggende landskamp mod Holland torsdag i denne uge.

Harry Kane er med 24 scoringer delt Premier League-topscorer sammen med Liverpools Mohamed Salah.

