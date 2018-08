Torsten Laen bliver sportschef i GOG

Gudme. Den tidligere landsholdsspiller Torsten Laen indstillede håndboldkarrieren i maj, efter at han var med til at vinde DM-bronze med GOG. Nu har han fået nyt job inden for samme sport og klub.

Således oplyser den fynske klub, at Laen skal være sportschef i GOG.

- Vi er rigtig glade for, at vi fortsat kan trække på Torstens mange kompetencer i vores kamp for at etablere GOG som et fast tophold i den bedste række, siger GOG-direktør Kasper Jørgensen til klubbens hjemmeside.

- Torsten kommer til at indgå i et tæt samarbejde med administrationen, med trænerteamet Nicolej Krickau og Mathias Albrektsen, og så kommer han til at være et bindeled til spillerne.

38-årige Laen er allerede tiltrådt i den nye stilling.

- Det er jo relativt kort tid siden, at jeg sluttede med at spille håndbold, så jeg er stadig helt tæt på klubben, på spillerne og på trænerteamet, siger Torsten Laen.

- Jeg har ganske vist ikke savnet sæsonopstarten, men jeg glæder mig meget til at få en ny dimension med af sporten, hvor jeg nu kommer om på den anden side af bordet.

- Alt det sportslige er jo på plads til den sæson, der begynder nu, så vi skal snarere arbejde med alle de faktorer, som vi kan optimere, fortsætter Laen.

Ud over GOG tørnede den høje stregspiller ud for KIF Kolding København, Füchse Berlin og Ciudad Real.

Han spillede 145 A-landskampe for Danmark.

