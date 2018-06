Toni Kroos giver igen: Mange tyskere ønskede os ude

Sotji. Toni Kroos havde et klart budskab, da han havde sundet sig over den dramatiske 2-1-sejr ved VM over Sverige lørdag aften.

Real Madrid-profilen sikrede sejren med en scoring fem minutter inde i overtiden, da han hamrede bolden i mål bag FC København-keeper Robin Olsen.

Det fjernede noget af det akutte pres på det tyske landshold, der kunne været røget ud af VM med et nederlag, mens uafgjort ville have været endnu en skuffelse.

Trods en kamp med masser af chancer og enorm bolddominans, er det dog ikke sikkert, at kritikken fra tyske medier og fodboldeksperter slutter her.

Dem langede Toni Kroos da også ud efter, da de tre point var kommet i hus.

- Vi er blevet kritiseret meget, hvilket delvist har været med rette, og en masse mennesker i Tyskland ville have været glade, hvis vi var røget ud i dag (lørdag, red.), siger Toni Kroos ifølge AFP efter sejren.

Han erkender da også, at der stadig er noget at arbejde med for de regerende verdensmestre.

- Endnu en gang havde vi igen faser, hvor vi spillede rigtig godt, men ikke kunne udnytte vores chancer.

Toni Kroos var delvist skyldig i det svenske mål, da han tabte bolden, og svenskerne etablerede et angreb, som Ola Toivonen gjorde færdigt ved at løfte bolden i mål til svensk 1-0-føring.

- Selvfølgelig var det første mål min skyld, men når man laver 400 afleveringer i en kamp, så ender en enkelt eller to måske ikke der, hvor det er meningen, siger midtbanespilleren.

Sejren betyder, at Tyskland og Sverige har tre point, mens Mexico topper gruppe F med seks point, og Sydkorea har nul point, men stadig teoretisk kan nå med videre fra gruppen.

Marco Reus udlignede for Tyskland efter få minutter af anden halvleg, inden Kroos altså leverede sit dramatiske input med 2-1-målet.

- Tonis skud. Hvad skal man sige? Ved dette VM er der scoret mange mål i slutningen af kampene, og heldet var på vores side. Vi begyndte godt, men vi havde ikke så mange chancer.

- Sverige gjorde det godt, og de var meget kompakte i forsvaret. Det er svært at sige, hvorfor vi lavede en fejl. Toni lavede fejlen, men han gjorde det hele godt igen til sidst, siger Marco Reus.

Thomas Müller følte, at tyskerne havde ryggen mod muren i kampen, men at holdet blev belønnet til sidst.

- Vi gav alt, og vi blev belønnet for det til sidst. Vi var en mand nede, men vi forsøgte og gav ikke op, og vi fortsatte til sidste sekund. Nogle gange bliver man belønnet for det, siger Müller.

/ritzau/