To OL-deltagere udelukkes på livstid efter overgreb

Seoul. To sydkoreanske skiløbere, der i februar deltog ved vinter-OL i Pyeongchang, er blevet udelukket på livstid.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Choi Jae-woo og Kim Ji-hyo, der deltog i freestyle ved OL, er blevet udelukket af Det Sydkoreanske Skiforbund, fordi de ifølge en talsmand fra skiforbundet "fysisk og seksuelt har forgrebet sig på kvindelige atleter".

Overgrebene skulle være sket tidligere i marts under en konkurrence i Japan.

Choi Jae-woo og Kim Ji-hyo er anklaget for at have lavet overgreb på flere kvindelige holdkammerater, efter at de to havde siddet og drukket på et hotelværelse.

Episoden blev politianmeldt og resulterede altså senere i en udelukkelse på livstid af de to mandlige atleter.

/ritzau/