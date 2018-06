Tivoli viser søndagens VM-brag mellem Danmark og Kroatien

Moskva. Plænen i Tivoli bliver formentlig propfyldt med fodboldfans søndag aften.

Tivoli har sikret sig retten til at vise VM-ottendedelsfinalen mellem Danmark og Kroatien. Det skriver Tivoli i en pressemeddelelse.

Kampen spilles i Nisjnij Novgorod med kampstart klokken 20 dansk tid.

- Vi har fået rigtig mange henvendelser fra fodboldfans, der gerne vil have et sted at mødes for at se Danmarks VM-kampe, siger Tivolis pressechef, Torben Plank, i pressemeddelelsen.

De første 10.000 fodboldfans efter først-til-mølle-princippet kan komme frit ind i Tivoli.

Billetterne kan sikres via tivoli.dk. Billetterne er først gyldige fra søndag klokken 15. Man kan maksimalt bestille fire billetter per person. Gæster med årskort kan gå frit ind i Tivoli som normalt.

- Fodbold fungerer bare allerbedst i selskab med andre fodboldfans.

- Søndag bliver en stor dag, og vores råd til alle er at komme i god tid, så man kan sikre sig en god plads på Plænen eller bag Det Store Springvand, hvor vi også sætter en storskærm op, siger Torben Plank.

Samme dag klokken 16 viser Tivoli også ottendedelsfinalen mellem Spanien og Rusland.

Storskærmen måler 32 kvadratmeter. Da Tivoli viste Danmarks gruppekamp mod Australien, blev kampen overværet af over 13.000 fans på Plænen, oplyser Tivoli.

Overalt i landet er der storskærmsarrangementer i forbindelse med VM i fodbold.

I Aarhus er eksempelvis DR vært. Storskærmen er placeret på den nye havneplads mellem Dokk1 og Navitas. I Odense er der storskærmsarrangement på Vestergade. I Aalborg er det på Gammeltorv.

