Tilfreds Jakob Fuglsang efter 3. etape: Vores hold er stærkt

Der blev trukket usædvanligt sorte skyer langt op over ørerne på Astana-holdet søndag, da Luis Léon Sanchez måtte udgå af Tour de France.

Med udsigten til holdtidskørslen på 3. etape mandag var det næsten det værste, der kunne ske for Astana og holdkaptajn Jakob Fuglsang.

Luis Léon Sanchez er en alsidig rytter, der kan køre i et højt tempo, og han var derfor udset til at spille en hovedrolle i den svære disciplin mandag, hvor Astana måtte klare sig igennem med syv ryttere.

Det gik dog efter planen selv uden den stærke spanier.

Astana tabte tid, men ikke mere, end det var forventet selv med Sanchez i sadlen.

47 sekunder efter Team Sky og Chris Froome og 51 sekunder efter BMC, der vandt etapen, lød facit mandag.

»Hvis alle havde ret i, at vi ville have kørt et minut hurtigere med Sanchez, så havde vi jo kørt et rigtig godt holdløb.«

»Jeg tror, vi kan være godt tilfredse. Vi kørte godt og holdt os til taktikken. Vi mistede to mand på den sidste knold, men det vidste vi godt. Jeg synes, vi gjorde det godt og viste, at holdet er stærkt.«

»Vores træning har båret frugt. Vi holdt os til planen, og alle leverede en herreindsats,« siger Jakob Fuglsang ifølge TV2 Sport.

Jakob Fuglsang og holdkammeraterne skulle tilbagelægge 35,5 kilometer med start og slut i Cholet.

Efter løbet er status for danskeren, at han ligger nummer 13 i det samlede klassement. Fuglsang har 51 sekunder op til Greg Van Avermaet (BMC), der tog den gule førertrøje mandag.

Fire sekunder efter Fuglsang ligger Chris Froome (Sky) som nummer 18, mens Nairo Quintana (Movistar) er helt nede som nummer 59 og har to minutter og 8 sekunder op til førertrøjen.

/ritzau/