Tiger Woods tager sin første turneringssejr siden 2013

Atlanta. Golfstjernen Tiger Woods vandt søndag aften dansk tid for første gang i mere end fem år en turnering på PGA Touren med triumf i Tour Championship i Atlanta.

Den 42-årige amerikaner endte på førstepladsen i samlet 11 slag under par. To slag bedre end landsmanden Billy Horschel.

På sidstedagen forsvarede Woods sin føring med en runde i 71 slag - et enkelt slag over banens par.

- Det var en kamp derude hele dagen. Jeg elskede hver en del af det, siger Woods om sejren.

På vej op mod 18. hul og med tusindvis af begejstrede tilskuere bag sig var følelserne ved at løbe af med Woods.

- Det var svært for mig ikke at græde, da jeg kom op til det sidste hul. Jeg blev ved med at sige til mig selv, at det stadig kunne gå galt, fortæller han.

På 18. hul endte hans udslag i en bunker, men rutineret slog han ind på green og puttede to gange for par.

Tiger Woods indledte fjerde runde med et forspring på tre slag til englænderen Justin Rose og nordirske Rory McIlroy, og det forspring kom aldrig i fare.

Både Rose og McIlroy faldt tilbage i feltet med runder på henholdsvis 73 og 74 slag, mens amerikaneren Billy Horschel strøg op på andenpladsen efter en runde i 66 slag.

Der skulle således gå fem år og halvanden måned mellem Woods' turneringssejr nummer 79 og 80 på PGA Touren. Den seneste sejr faldt i august 2013. Eller for 1876 dage siden.

Rekorden for flest PGA-sejre lyder på 82 og indehaves af Sam Snead.

De seneste år har Woods' karriere været truet af vedvarende smerter i ryggen, hvilket har krævet hele fire operationer. Nu tyder alt på, at golflegenden har lagt problemerne bag sig.

/ritzau/