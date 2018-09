Tidligere DBU-chef ser behov for nye forhandlere i konflikt

København. Konflikten mellem Dansk Boldspil-Union (DBU) og landsholdsspillerne er kørt fast, og der er brug for nye forhandlere for at komme videre.

Sådan lyder budskabet fra den tidligere DBU-generalsekretær Jim Stjerne Hansen i et interview med Politiken.

- Det generer mig, at det i den nuværende konflikt kommer til at fremstå, som om DBU på den ene side og landsholdsspillerne på den anden side er to modpoler og modstandere, der står i hvert sit ringhjørne og bare sender stød afsted mod hinanden, siger han til Politiken.

DBU og spillerne har ikke kunnet blive enige om en aftale for spillernes deltagelse på landsholdet.

Landsholdskonflikten nåede sit hidtidige klimaks i sidste uge, da DBU stillede op til en testkamp mod Slovakiet med et hold af amatørspillere.

Siden indgik parterne en midlertidig aftale til Nations League-kampen mod Wales.

De store knaster i forhandlingerne handler angiveligt om spillernes kommercielle rettigheder, og om DBU skal betragtes som arbejdsgiver for spillerne eller ej.

- Der må ske noget, hvis parterne skal nå frem til en balanceret løsning, og det må trods alt være begges mål.

- Derfor må de forhandlere, der har siddet på begge sider af bordet, forlade scenen og lade nye folk tage over, som ikke er belastet af personlige modsætningsforhold eller gammelt nag, siger Jim Stjerne Hansen.

Jim Stjerne Hansen er i dag medlem af Uefas Control, Ethics and Disciplinary Body, som er disciplinærkomitéen under Det Europæiske Fodboldforbund.

Han fortæller, at tålmodigheden i Uefa er "ved at være udtømt", når det kommer til dansk landsholdsfodbold.

- De (Uefa, red.) har meget svært ved at se Danmark udeblive eller stille med et udpræget reservehold igen, uden at det får store konsekvenser - hvilket formentlig vil sige udelukkelse fra landsholdsfodbold i en længere periode, siger Jim Stjerne Hansen.

I interviewet med Politiken kritiserer Jim Stjerne Hansen specifikt Spillerforeningens direktør, Mads Øland, for blandt andet at trække forhandlingerne ud.

Øland kalder den tidligere generalsekretærs udsagn for "et partsindlæg" og konstaterer, at det er "et ærgerligt tidspunkt" over for Politiken.

/ritzau/