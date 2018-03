Tidligere anfører bliver ny sportsdirektør i Randers

Randers. Randers FC's tidligere anfører Søren Pedersen tiltræder fra 1. juni som ny sportslig og kommerciel direktør i klubben.

Frem til sommer ansættes han som assistenttræner for klubben, der i øjeblikket kæmper for at undgå nedrykning fra Alka Superligaen.

Det skriver Randers FC på sin hjemmeside.

Læs også Har Pia Kjærsgaard ret? Så meget tjener skolelæreren, chefkonsulenten, overlægen og 29 andre offentligt ansatte

- Det er helt sikkert et spændende skridt for mig, men lige nu er mit primære fokus, at vi skal redde os.

- Det skal der arbejdes hårdt for hver eneste dag. Og de erfaringer, jeg får i de kommende måneder, er da helt sikkert også noget, jeg kan bruge positivt efterfølgende i mit nye job, siger Søren Pedersen.

39-årige Søren Pedersen spillede som aktiv 222 kampe for Randers.

/ritzau/