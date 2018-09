Tidligere AaB'er forlænger succes i Belgien med lynmål

Brugge. Den tidligere AaB-spiller Joakim Mæhle oplever kronede dage i sin belgiske klub, Genk, i disse dage.

Fredag blev han honoreret med en plads på rundens hold i Europa League for indsatsen i 2-0-sejren over Malmö FF, hvor det blev til en assist.

Søndag aften spillede han igen en stor rolle, da han med et mål og en assist var med til at danne grundlaget for Genks udesejr på 5-2 over Cercle Brugge.

Mæhle tog sin aktuelle succes til nye højder med et mål efter 24 sekunder, endda et flot mål.

Bolden blev sendt ind i feltet fra venstre side og passerede til feltets bageste del, hvor Mæhle resolut smaskede bolden i mål fra knap 15 meters afstand.

Efter godt en halv time udlignede Guevin Tormin for hjemmeholdet, men to minutter før pausen medvirkede Mæhle til ny Genk-føring.

Han førte bolden frem i højre side og fandt den udækkede Leandro Trossard, der fra kanten af feltet scorede til 2-1.

Ti minutter efter pausen øgede Alejandro Pozuelo til 3-1, men Gianni Bruno sørgede for ny spænding med 2-3-reduceringen minuttet efter.

Den eliminerede Leandro Trossard dog med yderligere to scoringer efter 79 og 82 minutter.

Med sejren er Genk på 20 point for otte kampe som nummer to. Club Brugge fører den belgiske liga med 22 point efter udesejren på 4-0 mod Gent.

/ritzau/