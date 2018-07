Thorup før CL-kvalifikation: Astana er et rutineret hold

De danske mestre fra FC Midtjylland står tirsdag eftermiddag over for sæsonens første store europæiske udfordring.

Her møder holdet de forsvarende kasakhiske mestre, FC Astana, i anden runde af kvalifikationen til gruppespillet i Champions League.

Astana har de seneste tre år spillet i både Champions League og Europa League, og det er derfor en erfaren modstander, som FCM skal overkomme, erkender cheftræner Jess Thorup.

»Astana er en rutineret modstander i international sammenhæng. Deres deltagelse i gruppespillet tre sæsoner i træk vidner om høj kvalitet, og de har formået at holde fast på stammen i startopstillingen.«

»Som hold kommer de med god fysik, og samtidig har de stor individuel kvalitet på de offensive pladser,« siger han til klubbens hjemmeside.

Tirsdagens kamp bliver spillet klokken 16 dansk tid på Astanas hjemmebane i Kasakhstans hovedstad, mens returopgøret finder sted 1. august på midtjydernes hjemmebane i Herning.

»Det er vigtigt at huske, at vinderen afgøres over to kampe. Vi har tidligere vist, at vi er stærke hjemme, så vi skal skabe et godt udgangspunkt til hjemmekampen på MCH Arena.«

»Hvis vi formår det, har vi gode muligheder for at trække det længste strå,« lyder det fra Jess Thorup.

FCM er det eneste danske hold, som er med i kampen om en plads i Champions League, mens Brøndby, FC København og FC Nordsjælland kæmper om en plads i Europa League.

»Vi skal repræsentere Danmark på den største scene i klubfodbold, og det skal vi være enormt stolte af.«

»Det er stort for alle i og omkring klubben, og vi vil gøre alt for at leve op til forventningerne - ikke mindst vores egne,« siger Jess Thorup.

Den samlede vinder af de to kampe går videre til tredje runde af CL-kvalifikationen, mens taberen træder ind i tredje runde af kvalifikationen til Europa League.

/ritzau/