Thorbjørn Olesen kravler længere frem i svensk topstrid

Gøteborg. Golfspilleren Thorbjørn Olesen er på vej mod et stort resultat i European Tour-turneringen Nordea Masters, der spilles nær Gøteborg.

Lørdag gik Olesen tredje runde i tre slag under banens par efter at have lavet seks birdies, en bogey og en dobbeltbogey.

Det bringer danskeren på samlet ni slag under par, hvilket rækker til en delt tredjeplads før sidste runde søndag. Inden runden lå han delt nummer syv.

Den 28-årige dansker fra Nordsjælland kæmper for sin plads på det europæiske Ryder Cup-hold, og et topresultat i Sverige vil styrke hans muligheder for en udtagelse yderligere.

Hvis ikke danskeren selv klarer at spille sig ind på holdet, kan han blive udtaget af Ryder Cup-kaptajn Thomas Bjørn.

Før sidste runde har Olesen fire slag op til førende Paul Waring fra England, mens der er tre slag op til sydafrikaneren Thomas Aiken på andenpladsen.

Olesen deler tredjepladsen med skotten Marc Warren og tyskeren Maximilian Kieffer.

Søren Kjeldsen forspildte derimod muligheden for en topplacering med en rædselsfuld lørdag. Nordjyden brugte fem slag mere end banens par og sakkede 26 pladser ned i feltet, så han er nummer 33 inden sidste runde.

/ritzau/