Thorbjørn Olesen havde det svært i US Open-åbning

Det begyndte godt for den danske golfstjerne Thorbjørn Olesen, som på første hul leverede en flot birdie i den 118. udgave af US Open.

Men den videre færd på de øvrige 17 huller i majorturneringen bød på tre bogeys og to dobbeltbogeys.

Dermed endte førstedagen for Thorbjørn Olesen i 76 slag - seks slag over banens par.

Flere spillere havde det generelt svært med vinden på banerne på Shinnecock Hills Golf Club.

Thorbjørn Olesen evaluerede efter torsdagens åbningsrunde sin indsats og erkendte, at det ikke var helt godt nok.

- Hård dag på banerne her på Shinnecock. Jeg kæmpede meget, men uheldigvis kostede et par dumme fejl mig dyrt. Ser frem til en ny tørn i morgen, skriver Thorbjørn Olesen på Twitter.

Med de seks slag over par skal Thorbjørn Olesen, som er raslet langt ned i feltet, kæmpe for at komme med i weekendens finalerunder.

Den amerikanske superstjerne Jordan Spieth er begyndt turneringen med en runde i otte slag over par.

Endnu værre gik det for nordirske Rory McIlroy, som endte med at gå en runde i ti slag over par.

Alle spillere er ikke færdige med første runde.

I skrivende stund er de bedste spillere, som er i klubhuset, englænderen Ian Poulter og amerikaneren Scott Piercy med samlet 69 slag - et slag under par.

/ritzau/