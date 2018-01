Tennisstjerner kæmper med skader før Australian Open

Melbourne. Flere af de største mandlige tennisstjerner kæmper med skader mindre end to uger før Australian Open.

Tirsdag har briten Andy Murray meldt afbud til denne uges Brisbane International, der fungerer som en af de sidste forberedelser før årets første grand slam-turnering.

»Det er meget skuffende, at jeg må trække mig fra Brisbane International.«

»Jeg var kommet hertil med intentioner om at få en stærk start på året, men mit hold og jeg føler ikke, at jeg er der, hvor jeg skal være for at konkurrere på højeste niveau,« siger Murray til turneringens hjemmeside.

Den 30-årige brite har ikke været i kamp siden Wimbledon sidste sommer på grund af hofteproblemer.

Ud over Murray er det også usikkert i hvilken form, at verdensetteren Rafael Nadal samt Novak Djokovic og Stanislas Wawrinka møder op til Australian Open.

Ligesom Murray har Nadal meldt afbud til Brisbane International. Spanieren kæmper med en knæskade.

Djokovic døjer med en albueskade og har ikke været i kamp siden juli. Serberen har meldt afbud til en turnering i Qatar i denne uge.

2014-vinderen af Australian Open, Stanislas Wawrinka, har ikke været i aktion siden juli på grund af en knæskade, der for en stund fik ham til at overveje at indstille tenniskarrieren.

De lange pauser betyder, at Murray, Djokovic og Wawrinka er raslet ned på placeringer som henholdsvis nummer 16, 12 og 9 på verdensranglisten.

/ritzau/