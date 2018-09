Temperamentsfulde tennisherrer straffes oftere end kvinder

De mandlige tennisspillere har større tendens til at tabe hovedet og lade temperamentet løbe af med dem, end kvinderne har.

Det viser en opgørelse, som avisen The New York Times har lavet på baggrund af titusindvis af professionelle tenniskampe spillet i perioden 1998-2018.

1517 gange er mandlige spillere blevet straffet af dommeren for dårlig opførsel på banen, mens det er sket 535 gange for kvinder i samme periode.

Opgørelsen er blevet lavet efter US Open-finalen tidligere i september, hvor stjernen Serena Williams ragede uklar med dommer Carlos Ramos.

Efter gentagne kontroverser mellem dem kaldte Williams dommeren for "en tyv", hvilket kostede hende et tabt parti i straf. Williams sagde efterfølgende, at hun ikke ville være blevet straffet på samme måde, hvis hun var en mand.

»Det er ikke rimeligt at tabe et parti for at sige det. Der er mange mænd, der har sagt lignende ting, og fordi de er mænd, så sker der ikke noget. Jeg kæmper for kvinders rettigheder og for kvinders ligestilling. At jeg siger tyv og mister et parti på det, virker sexistisk for mig,« sagde den 23-dobbelte grand slam-vinder.

Ifølge New York Times' opgørelse er mandlige spillere i 344 tilfælde blevet straffet for upassende sprogbrug under en tenniskamp, mens det er sket i 140 tilfælde for en kvindelig spiller.

Inden Serena Williams' verbale udfald mod dommeren havde hun fået en pointstraf for at smadre en ketsjer. Også denne ugerning står mænd oftere bag end kvinder.

Således er 649 mandlige spillere blevet straffet for at have smadret en ketsjer de seneste 20 år, mens det er sket 99 gange for kvinder.

Kvindelige spillere straffes til gengæld oftere end mænd, når det kommer til at modtage ulovlige inputs fra deres trænere på tribunen. Det har 152 kvindelige spillere modtaget en bøde for siden 1998, mens det for mændenes vedkommende er sket 87 gange.

I US Open-finalen, som Serena Williams endte med at tabe, var det netop en advarsel for ulovlig coaching fra tribunen, der var anledning til den første kontrovers mellem Williams og dommer Carlos Ramos.

/ritzau/AFP