Teenagestjerne følger i Pelés fodspor med to mål

Kasan. Fodboldfremtiden tegner om muligt endnu lysere for 19-årige Kylian Mbappe, efter at det unge franske stjernefrø slog til under VM lørdag.

Her scorede Paris Saint-Germain-stjernen to gange og trak et straffespark, da Frankrig sendte Argentina ud af VM med en 4-3-sejr i ottendedelsfinalen.

Kylian Mbappe folde sig ud med sin enorme hurtighed og voldte argentinerne store udfordringer kampen igennem.

Først trak han et straffespark efter 12 minutter, da Argentinas Marcos Rojo måtte stoppe ham ulovligt, efter at Mbappe havde sat alt og alle i en vild sprint med bolden.

Siden scorede den unge stjerne to gange i opgøret.

Dermed blev Mbappe den yngste spiller til at score to gange i en knockoutkamp ved et VM, siden Pelé gjorde det samme som 17-årig for Brasilien i 1958.

- Jeg er meget glad, og det er flatterende at blive den anden teenager (til at score to gange i en VM-knockoutkamp, red.) siden Pelé. Men lad os lige sætte tingene i perspektiv. Pelé er i en anden kategori, men det er godt at være blandt den slags folk, siger Kylian Mbappe ifølge fifa.com.

Frankrig kom foran, da Antoine Griezmann udnyttede det tidlige straffespark, men siden ændrede Argentina 0-1 til 2-1, før Frankrig bragte sig foran 4-2 i målfesten, hvor Argentina reducerede til sidst.

Dermed er Frankrig videre og møder i kvartfinalen enten Uruguay eller Portugal, mens Argentina er ude af VM.

- Som jeg hele tiden og altid har sagt. Ved VM er alle topspillerne, så det er en mulighed for at vise, hvad man kan gøre, og hvilke evner man har. Der findes ikke et bedre sted at gøre det end ved VM, siger Mbappe.