Team Danmark: Konflikt kan brede sig til andre forbund

Fodboldkonflikten mellem Dansk Boldspil-Union og Spillerforeningen nåede i denne ombæring sit foreløbige klimaks, da A-landsholdet i en testkamp onsdag stillede op med en række sekundaspillere.

Også inden for badminton er der stridigheder, efter Badminton Danmark mandag opsagde sin aftale med elitespillere på grund af uenigheder om kommercielle rettigheder, hvilket også er et stridspunkt i fodboldkonflikten.

Men det kan brede sig til endnu flere sportsgrene, vurderer Team Danmark-direktør Lone Hansen i en pressemeddelelse under titlen "Dansk idræt står ved en skillevej".

»Det handler om, hvordan vi vil udvikle eliteidrætten - herunder landsholdsarbejdet - i Danmark, og derfor er de aktuelle konflikter i fodbold og badminton ikke kun afgrænset til disse to idrætsgrene.«

»Udfaldet kan påvirke elitearbejdet i samtlige specialforbund fremadrettet,« lyder det fra Lone Hansen.

Hun pointerer, at det ikke er Team Danmarks opgave at vælge side i de aktuelle konflikter.

»Det er en forhandling, som specialforbund og atleter selv skal foretage og vælge den bedst mulige løsning.«

»Hæver vi os lidt op over de aktuelle konflikter, kan vi dog konstatere, at der står meget på spil for dansk eliteidræt som helhed,« siger Lone Hansen.

Hun vurderer, at dansk idræt står ved en skillevej, hvor man kan fortsætte med at anse landsholdet som et sted, hvor den enkelte kan udvikle sig i fællesskab med andre, hvad hun kalder fundamentet i dansk eliteidræt.

Alternativt ser hun den vej, hvor specialforbundene dels skal betragtes som arbejdsgivere med de arbejdsretlige forpligtelser, der følger med.

»Det er eksempelvis ret til opsigelsesperioder, barsel, feriepenge, pension, barnets første sygedag med videre.«

»Samtidig er der i de aktuelle konflikter lagt op til, at specialforbundene skal afgive flere kommercielle rettigheder til atleterne, som i større omfang har en forretningsmæssig tilgang til at være på landsholdet,« siger Lone Hansen.

Den verserende fodboldkonflikt kan nå et nyt klimaks på søndag, hvis DBU må se sig nødsaget til at stille med sekundaspillere i Nations League, når Danmark i Aarhus tager imod Wales.

/ritzau/