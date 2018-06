Tavse tyske fodboldbosser udtaler sig snart om VM-blamage

Det Tyske Fodboldforbund (DFB) og landstræner Joachim Löw annoncerede kort før VM i Rusland, at kontrakten mellem parterne var blevet forlænget indtil sommeren 2022.

Men efter Tysklands hurtige exit efter gruppespillet er der tvivl om Löws fremtid som landstræner.

Löw er det helt store samtaleemne i Tyskland torsdag. Fortsætter han som landstræner, går han selv, eller bliver Löw måske fyret?

Svarene kommer måske kort efter klokken 14.20, hvor det tyske hold lander i Frankfurt.

Det er ifølge det tyske nyhedsbureau dpa først her, at DFB vil udtale sig. Hvem der vil sige noget om situationen, vides endnu ikke.

Onsdagens 0-2-nederlag til Sydkorea placerede de regerende verdensmestre sidst i gruppe F. Den blev vundet af Sverige foran Mexico.

De tyske medier har slagtet den tyske VM-indsats, og en række eksperter har gjort det samme.

Löw har været tysk landstræner siden 2006. Han førte tyskerne til VM-triumf ved slutrunden i Brasilien i 2014.

Men den triumf er langt væk nu. Det er første gang i Tysklands VM-historie, at landsholdet ikke kommer videre fra gruppespillet.

Et hav af eksspillere med store meritter for Tyskland har kommenteret det chokerende VM-exit.

Guido Buchwald, der var med til at vinde VM i 1990, siger til Kicker, at man ikke skal glemme, at Löw i "12 år har leveret et fremragende stykke arbejde".

- Man må trods skuffelsen nu i ro og mag analysere situationen. Og så skal man fortsætte med Löw, siger Buchwald.

En anden 1990-verdensmester Lothar Matthäus kritiserer Löw for at have udtaget forkerte spillere til VM-truppen.

Eller rettere sagt for at have udeladt spillere som Bayern München-angriberen Sandro Wagner og Manchester City-stjernen Leroy Sané.

- Det tyske hold mangler typer med kant som for eksempel Wagner, siger Matthäus til Bild.

Matthäus er noteret for 150 landskampe, hvilket er national rekord.

Den tidligere forsvarsspiller Thomas Berthold, som også var en del af VM-holdet i 1990, er kritisk over for det faktum, at DFB og Löw annoncerede kontraktforlængelsen kort før VM.

Til Kicker kritiserer Berthold også, at spillere som Wagner og Sané blev vraget til VM. Berthold savnede desuden angriberen Nils Petersen i VM-truppen.

Den rutinerede træner Felix Magath - med en fortid i blandt andet Bayern München - skriver på Facebook, at han er i chok over den tyske indsats.

- Et så kolossalt svigt havde jeg ikke forestillet mig, skriver Magath, som tilføjer, at det ikke er nok kun at finde én person, som er skyldig i blamagen.

