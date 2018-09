Tæt kampprogram giver knas i dansk basketball

Det danske landshold må undvære to spillere fra Bakken Bears til denne uges landskampe mod Hviderusland og Sverige i EM-kvalifikationen, da Adama Darboe og Darko Jukic har meldt afbud.

Årsagen er, at Bakken Bears i næste uge spiller to kampe i Champions League-kvalifikationen mod engelske Leicester Riders.

Anfører for det danske landshold Chanon Colman forstår ikke afbuddet.

- Jeg synes, det er super ærgerligt. Det gør utrolig ondt, at Adama og Darko ikke er med, siger Colman til DR Sporten.

- Jeg forstår egentlig ikke deres beslutning. Vi andre har de samme vilkår, som de har. De spiller ikke i større klubber end så mange andre af os, som også spiller europæisk, så nej, det gør jeg ikke, siger anføreren.

Chanon Colman repræsenterer på klubplan israelske Hapoel Be'er Sheva.

I Bakken Bears mener sportsdirektør Michael Piloz, at Det Internationale Basketforbund (Fiba) har placeret kampene for tæt på hinanden.

- Det er helt igennem uholdbart, at Fiba har planlagt således, at landsholdsvinduet og kvalifikationen til forbundets største klubturnering ligger så kort tid efter hinanden, at det ikke er seriøst at deltage i begge.

- Det stiller spillerne i en ugunstig situation, hvor de reelt bliver nødt til at vælge, og det er der bestemt ikke behov for i en tid, hvor landsholdsbasketball er presset af andre klubturneringer, siger Piloz til Bakkens Bears' hjemmeside.

Landsholdet møder torsdag aften på udebane Hviderusland, inden Sverige kommer besøg i Danmark på søndag.

Bakken Bears sætter kursen mod England på onsdag i næste uge for at spille kampe mod Leicester torsdag og lørdag.

/ritzau/