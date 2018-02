Sydkorea dropper bederum til vinter-OL efter pres

Efter stor modstand blandt anti-mulimske aktivister har Sydkoreas turistorganisation (KTO) droppet at opstille et mobilt bederum under vinter-OL. Det skriver Al-Jazeera.

Bederummet, der skulle opstilles i kystbyen Gangneung, hvor der de kommende uger dystes i skøjteløb, ishockey og curling, skulle ifølge KTO fremme et »muslim-venligt Korea«. Men det faldt ikke i god jord hos nogle af Sydkoreas markante religiøse grupper.

Han tilføjer, at bederummet var tænkt som en venlig gestus til muslimske gæster, og at han derfor var overrasket over de stærke modreaktioner forslaget mødte blandt de religiøse grupper.

»Vi mødte stor modstand fra nogle religiøse grupper, som modsatte sig planerne og truede med protester under legene«, forklarer lederen for Gangneungs turistafdeling Kang Suk-ho til Al Jazeera.

Kun 0,2% af Sydkoreas 51 millioner indbyggere er muslimer. Planerne om et mobilt bederum var derfor også møntet på at øge antallet af muslimske turister.

Det sydkoreanske forbund for muslimer (KMF) er skuffet over beslutningen om at droppe bederummet.

»De olympiske lege bør strække sig udover en enkelt nation, race, kultur og religion,« siger Lee Ju-hwa, som er repræsentant for KMF.

»Beslutningen om at droppe bederummet er et udtryk for, at vi som værtsnation mangler denne forståelse,« siger Lee Ju-hwa.

Fredag indledtes vinter-OL med en storslået åbningsceremoni på Pyeongchangs olympiske stadion.

Lørdag kan man blandt andet overvære de første konkurrencer i skiskydning, skihop og langrend.