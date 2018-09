Sverige slog danske kvinder og snupper VM-billet

Det danske kvindelandshold skal på overarbejde i kvalifikationen til næste års VM i Frankrig.

Tirsdag aften måtte Pernille Harder og holdkammeraterne se sig besejret, da de tabte 0-1 til Sverige i Viborg.

Svenskerne tager dermed gruppens direkte VM-billet, mens danskerne senere på efteråret skal ud i en playoffturnering med tre andre toere fra de øvrige kvalifikationsgrupper.

Recepten var på forhånd klar for de danske kvinder, der var tvunget frem på banen mod Sverige for at spille sig direkte til VM. Men værterne havde svært ved at skabe noget.

Sverige, der kunne leve fint med uafgjort, stod godt i de bageste kæder og holdt dygtigt de danske profiler fra at skabe det store.

Nadia Nadim var tæt at skabe jubel på de fyldte tribuner med 8182 tilskuere umiddelbart før pausen, da Pernille Harder lagde bolden ind i feltet, og angriberen fik headet lige over mål.

I den modsatte ende af banen sværmede Sverige inde i det danske straffesparksfelt, og specielt fra højrekanten skete der en masse.

Anden halvleg blev indledt med lidt at et chok, da svenskerne pludselig viste skarphed og bragte sig på 1-0.

En præcis pasning forbi Simone Boye fandt frem til Sofia Jakobsson, der lagde bolden forbi målmand Stina Lykke helt ude ved stolpen.

Et uafgjort resultat ville ved pausen fortsat bringe Danmark ind blandt de fire bedste toere i komplicerede toerregnskab, men et nederlag kunne potentielt give problemer.

De danske spillere, der nu skulle jagte en scoring endnu mere end før, havde dog fortsat store besværligheder med at trænge igennem den svenske defensiv.

Efter en times spil havde Nadia Nadim endnu et forsøg på hovedstød, som gav hjørnespark.

Mens uret tikkede begyndte landstræner Lars Søndergaard at overveje sine muligheder fra bænken. Det betød, at den offensivt stærke Frederikke Thøgersen blev skiftet ind.

Det gav noget mere uforudsigelighed, men meget var stadig lagt an på, at Nadim skulle lave en genialitet.

Med 20 minutter tilbage kom hun elegant fri på venstrekanten. Men hun manglede farten til at løbe fra den svenske forsvarsspiller, så det endte med et indlæg, som blev afvist af gæsternes forsvar.

Lars Søndergaard gestikulerede ivrigt på sidelinjen, og inde på banen forsøgte spillerne, men det blev bare ikke for alvor farligt.

I stedet var Sveriges Stina Blackstenius med et stolpeskud tæt på at øge for Sverige, men det sluttede 1-0.

Danskerne var tæt på også at ryge ud af top-4 i toer-regnskabet, hvor fire hold kæmper om en enkelt VM-billet, men et 1-1-resultat mellem Island og Tjekkiet reddede danskerne en sidste chance for at komme til VM 2019.

