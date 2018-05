Sverige lider første pointtab ved VM trods sejr

København. Sveriges ishockeylandshold er fortsat ubesejret ved VM i Danmark, men lørdag led Sverige sit første pointtab i Royal Arena.

Der skulle nemlig forlænget spilletid til, før Sverige sikrede en 4-3-sejr over Slovakiet.

I ishockey krediteres man ikke for at lave selvmål, men det var via en slovakisk skøjte, at Sverige sikrede sig sejren efter mere end fire minutters forlænget spilletid.

Havde kampen varet 41 sekunder længere uden scoringer, skulle den være afgjort i straffeslag.

Svenskerne lignede allerede et vinderhold fem minutter inde i anden periode, da NHL-spilleren Jacob De La Rosa gjorde det til 3-1, men inden perioden var ovre, reducerede Slovakiet.

Slovakkerne fulgte op med en udligning i tredje periode, og da der ikke blev scoret yderligere i perioden, gik kampen i forlænget spilletid, hvor Sverige altså var skarpest.

Med sejren, som udløser to point, fordi den kom efter forlænget spilletid, er Sverige fortsat sikker på at føre gruppen, selv om Rusland endnu ikke har spillet kamp i femte spillerunde endnu.

Sverige har 14 point i toppen af gruppe A, og Rusland har ti point på andenpladsen.

Slovakiet kæmper hårdt for en plads i kvartfinalen. Slovakkerne ligger nummer fem med otte point. Foran dem ligger Schweiz og Tjekkiet med hver ni point.

/ritzau/