Sverige banker Mexico og vinder VM-gruppen

Sverige er klar til ottendedelsfinalen ved VM i Rusland.

Onsdag besejrede svenskerne overlegent Mexico med 3-0 og strøg dermed til tops i gruppe F. Mexico kan dog glæde sig over, at Tyskland samtidig snublede mod Sydkorea og dermed røg ud af slutrunden.

Sverige slutter ligesom Mexico med seks point, men ender øverst i tabellen på grund af en bedre målscore.

Dermed står det også klart, at Sverige møder nummer to i gruppe E, hvor Brasilien, Schweiz og Serbien alle har mulighed for at gå videre. Mexico møder gruppevinderen.

Første halvleg i Jekaterinburg var en medrivende affære med chancer i begge ender. Sverige trykkede godt på fra start og var flere gange tæt på at snuppe føringen.

Marcus Berg havde et nærgående akrobatisk spark over eget hoved, og da målmand Guillermo Ochoa efter dommerens vurdering samlede bolden op med hænderne uden for feltet, voldte det efterfølgende frispark også den mexicanske keeper problemer.

I den anden ende forsøgte Carlos Vela at krølle bolden op i fjerneste hjørne, men bolden gik tæt forbi mål, og pausestillingen var 0-0.

Fem minutter inde i anden halvleg kom forløsningen for Sverige. En lidt tilfældig bold havnede hos den tidligere FC København-spiller Ludwig Augustinsson, som tyrede bolden i kassen.

Foran 1-0 havde Sverige det ene ben i ottendedelsfinalen, men svenskerne var ikke tilfredse. Kort efter var Augustinsson igen på spil, da han trak ind i banen og sparkede med det dårligere højreben. Denne gang gik bolden dog over mål.

Lidt senere slog svenskerne kontra, og Marcus Berg blev tacklet i feltet. Straffespark, mente dommeren. Fra 11-meterpletten var forsvarsspilleren Andreas Granqvist sikkerheden selv, da han bragede bolden op i hjørnet til 2-0.

Den svenske eufori nåede sit højdepunkt, da et langt indkast med godt et kvarter igen blev fumlet ind i eget mål af Edson Omar Alvarez.

Mexico pressede på, men formåede aldrig at reducere. Den gode nyhed for Mexico er, at pladsen i ottendedelsfinalen er i hus på baggrund af sejre i de to første kampe.

/ritzau/