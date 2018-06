Svensk klub bekræfter møde med FCK-stopper

FC København ser ud til at blive en fodboldprofil fattigere i den nærmeste fremtid.

I hvert fald har FCK givet Djurgården fra den bedste svenske fodboldrække lov til at tale med stopperen Erik Johansson, og dermed kan et muligt klubskifte være på vej.

Bosse Andersson, der er sportschef i Djurgården, bekræfter, at der er interesse, og at parterne mandag skal tale sammen.

»Vi har nu fået tilladelse til at mødes med Erik Johansson for første gang, men der er intet på plads,« siger Bosse Andersson til fotbolldirekt.se.

29-årige Johansson har i det meste af den forgangne sæson været ude med en alvorlig knæskade, men vendte tilbage på banen i slutningen af sæsonen.

Bosse Andersson meddeler også, at Erik Johansson ikke tager del i FCKs træning mandag.

»Til at begynde med deltager han ikke i FCKs træning i dag. Vi mødes om kort tid, men intet er på plads. Der er nogle ting, som vi skal løse,« siger Bosse Andersson.

Han vurderer ikke, at et eventuelt skifte kan nå at komme på plads inden weekenden.

»Men jeg kan sige, at vi har fået lov at mødes med ham nu. Det er et stort navn, det handler om,« påpeger sportschefen.

Ifølge den svenske avis Expressen vil Erik Johansson få en kontrakt på fire og et halvt år i Djurgården.

/ritzau/