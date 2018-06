Suveræne Rusland knuser Salah og Egyptens VM-drømme

To sejre og en målscore på 8-1.

På forhånd blev Ruslands VM-chancer vurderet med en anelse skepsis, men værtsnationen har knust enhver modstand hidtil.

Sejren i åbningskampen på 5-0 over Saudi-Arabien blev tirsdag aften fulgt op med 3-1 over Egypten.

Dermed skal der ske vanvittige ting, hvis ikke Rusland skal avancere til ottendedelsfinalerne. På samme måde har Egypten brug for mirakler for at nå samme stadie.

De to nationer har henholdsvis seks og nul point efter to kampe.

Inden VM drømte Egypten søde drømme om succes, men de var knyttet meget op på Liverpool-stjernen Mohamed Salah, der blev skadet op til turneringen i selveste Champions League-finalen.

Han blev ikke klar til den første kamp, som blev tabt 0-1 til Uruguay, og han var ikke i stand til at gøre den afgørende forskel, da han fik chancen fra start mod russerne.

Salah scorede ganske vist sit holds mål på straffespark, men det havde blot kosmetisk betydning.

I en første halvleg, hvor Egypten var mest nærgående, havde Salah et par muligheder, men et skud lige forbi stolpen blev det nærmeste, han kom.

Rusland var ikke prangende i første halvleg, men holdet blev sat i gang af et selvmål to minutter efter pausen.

Ahmed Fathi ville cleare et halvkikset russisk forsøg, men ramte bolden så skævt, at den sneg sig i eget net tæt på stolpen.

De næste mål havde mere klasse over sig. Først satte Denis Cheryshev sidste fod på et gennemspillet angreb efter 59 minutter og kom dermed op på tre mål i turneringen.

Tre minutter senere lavede Artem Dzyuba en smart dribling i feltet og scorede til 3-0.

Salah kæmpede ufortrødent videre og tilkæmpede sig et straffespark, der i første omgang blev takseret som et frispark. Men med videohjælp (VAR) blev det til et straffespark, som Salah udnyttede sikkert til 1-3 efter 73 minutters spil.

Egypterne var dog aldrig i nærheden af et comeback, og den russiske fest kunne fortsætte på lægterne.

Med resultatet har Rusland for første gang siden 1966 åbnet et VM med to sejre, mens Egypten så småt kan begynde at pakke kufferten til hjemturen.

/ritzau/