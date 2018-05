Superstjerne fører USA til sejr over Tyskland ved VM

Herning. De tyske ishockeyherrer kæmpede heroisk i mandagens VM-kamp mod USA, som længe havde svært ved at score i Boxen i Herning.

Det endte dog med en favoritsejr på 3-0 til USA, som dermed topper Danmarks gruppe med otte point efter tre kampe. Tyskland har to point efter tre kampe.

Tidligere i turneringen har Danmark mødt både Tyskland og USA.

Danmark vandt efter straffeslag over Tyskland i fredagens åbningskamp, mens USA storsejrede 4-0 over danskerne lørdag aften.

Ligesom i kampen mod Danmark dominerede USA mod Tyskland og havde mange nærgående afslutninger. Men den tyske målmand Niklas Treutle stod fremragende.

Tyskland klarede sig lidt bedre end Danmark mod USA og holdt længe flot stand. USA fik først fik åbnet tyskernes solide forsvar midtvejs i kampen.

Tyskerne blev ramt af fire udvisninger i de første ti minutter af anden periode, og det blev afgørende.

Efter en halv time scorede Patrick Kane, som er amerikanernes største stjerne. Kane stod fri og fra en spids vinkel udplacerede han Treutle, der var ved at se træt ud.

Kort efter 1-0-målet blev tyskerne ramt af en endnu en udvisning, og USA's Derek Ryan udnyttede det straks til at fordoble føringen efter endnu et amerikansk powerplay. Oplægget stod Kane for.

Leon Draisaitl spillede en god kamp for Tyskland, som havde flere chancer for at reducere og skabe spænding i kampen, men det lykkedes ikke.

Tværtimod øgede amerikaneren Alex Debrincat til 3-0 i tredje periode på endnu en assist fra Kane, og flere mål blev der ikke scoret.

Senere mandag aften skal Danmark møde Canada. Kampen begynder klokken 20.15.

