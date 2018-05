Supermålmand sender højst overraskende Schweiz i finalen ved ishockey-VM

En overraskelse kommer sjældent alene.

Efter at have sendt Finland ud af VM i ishockey i kvartfinalen satte Schweiz lørdag yderligere trumf på med en 3-2-sejr over Canada i semifinalen.

Schweiz førte efter både første og anden periode og kom foran 3-1 straks ind i den tredje.

Trods en massiv belejring nåede Canada ikke at udligne, for Schweiz-målmand Leonardo Genoni stod næsten ubegribelig godt.

I finalen venter Sverige, som vandt 6-0 over USA tidligere lørdag.

Efter de første to perioder løs skudstatistikken på 27-16 i Canadas favør, men periodecifrene lød 1-0 og 1-1 med Schweiz som førende på måltavlen.

Først fik Tristan Scherwey pucken forbi Canada-keeper Darcy Kuemper med et håbefuldt skud med godt et minut til pause.

Efter Bo Horvats 1-1-udligning syv minutter inde i anden periode gik der kun to minutter, før Gregory Hoffmann scorede til 2-1 tæt under mål i et perfekt opsat powerplay.

I tredje periode skulle Canada virkelig præsentere nye løsninger mod det velspillende schweiziske mandskab, som både fysisk og tempomæssigt var godt med.

Samtidig havde målmand Leonardo Genoni fra Bern leveret både store og endnu større redninger, og forsvaret efterlod ikke mange huller i osten.

Derfor så det for alvor sort ud for Canada, da Gaëtan Haas gjorde det til 3-1 efter fire minutter i tredje periode, da han smart styrede pucken i mål i powerplay.

Canadierne kom dog jævnligt til store chancer og gik herfra i ren belejringstilstand. Men målmand Genoni fortsatte storspillet, og først to minutter før tid reducerede Colton Parayko til 2-3.

Skudstatistikken på 18-1 for perioden siger alt om målmand Genonis betydning for sejren.

Schweiz drillede også Canada ved VM i 2017, hvor Alpelandets helte vandt 3-2 i gruppespillet efter forlænget spilletid.

Schweiz var senest i VM-finalen i 2013. Canada har været i finalen i både 2015, 2016 og 2017. Kun i 2017 blev det ikke til guld.

/ritzau/