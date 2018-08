Superligaklubber skal stå skoleret hos disciplinærinstans

Det så mærkværdigt ud, da Vendsyssels Emmanuel Ogude i weekenden scorede på et straffespark mod Brøndby.

Kort efter, at nigerianeren havde sparket bolden i nettet, måtte han nemlig dukke sig, så han ikke blev ramt af en bold, der blev kastet efter Ogude fra de medrejsende Brøndby-fans bag målet.

Ogude blev ikke ramt, men Fodboldens Disciplinærinstans har alligevel bedt Brøndby om at redegøre for episoden.

Det fortæller formanden for Fodboldens Disciplinærinstans, Jens Hjortskov, til Ekstra Bladet.

»Det er klart, at i sagen vedrørende Brøndby og boldkastet, så har vi stadioncirkulæret, der indeholder nogle forpligtelser for klubberne, der gør, at det er oplagt, at det er noget, vi skal kigge på,« siger han til avisen.

Sønderjyske er også blevet bedt om at forklare sig efter en udtalelse fra midterforsvarer Marc Pedersen.

Pedersen var efter søndagens 2-3-nederlag til FC København stærkt utilfreds med kampens dommer, hvilket han gav udtryk for i et interview efter kampen.

»Jeg synes, det var et klamt nederlag. Det er ulækkert, at man skal komme herind og være godt med og komme foran, og så er der nogen, der sørger for, at spillet nok skal vende,« sagde Pedersen med en slet skjult henvisning til dommer Jakob Kehlet.

Når klubberne har forklaret sig, vil disciplinærinstansen vurdere, om Brøndby og Sønderjyske skal sanktioneres, fortæller Jens Hjortskov til Ekstra Bladet.

Han forventer, at sagerne vil være afsluttet i løbet af denne uge.

For nylig fik Brøndby en bøde på 200.000 kroner, efter klubbens fans affyrede fyrværkeri, kastede med forskellige genstande og løb ind på banen i forbindelse med en kamp i Horsens i sidste sæson.

/ritzau/