Suarez sender Uruguay videre i jubilæumskamp ved VM

Luis Suarez fik skudt sig varm ved VM-slutrunden, da han sørgede for en 1-0-sejr til Uruguay over Saudi-Arabien onsdag.

Scoringen faldt efter 22 minutter, og den faldt i Luis Suarez' landskamp nummer 100 for Uruguay.

Resultatet betyder, at Uruguay er videre fra gruppe A ved VM med seks point for to kampe, efter at Uruguay i den første gruppekamp besejrede Egypten 1-0.

Sejren betyder også, at Rusland er videre til ottendedelsfinalerne med seks point i to kampe og en fornem målscore på 8-1.

Rusland og Uruguay mødes 25. juni i et opgør, der afgør, hvilket af de to hold, der bliver gruppevinder.

Stillingen i gruppe A Kampe i gruppe A

Tidligere onsdag blev Marokko det første hold, der blev færdige ved VM, selv om Marokko mangler en gruppekamp.

Det blev dermed fulgt op senere på dagen, da både Egypten med superstjernen Mohamed Salah samt Saudi-Arabien også er færdige ved VM i gruppe A med nul point og en kamp hver tilbage i gruppen.

Opgøret mellem Uruguay og Saudi-Arabien blev ikke noget stort drama, og efter de første 20 minutter slog Luis Suarez til.

Barcelona-stjernen bragte nemt Uruguay foran 1-0 efter en standardsituation.

Uruguay tog et hjørnespark, og bolden dumpede ned foran Suarez, der vred sig fri af sin oppasser og sendte bolden i mål.

Kort før pausen måtte Saudi-Arabiens Taisir Al Jassim forlade banen med en skade, og han blev erstattet af Hussein Al Moghawi.

Edinson Cavani kunne med en stor chancen have lukket kampen endegyldigt med fem minutter igen.

Paris Saint-Germain-stjernen sled sig igennem, og efter en forsvarsfejl afsluttede Cavani, men Saudi-Arabien keeper Mohammed Al Owais kom stormende ud og reddede situationen.

Der med var opgøret åbent til slutfløjt, men det lykkedes ikke Saudi-Arabien at ændre på udfaldet, og Luis Suarez kunne dermed lade sig hylde for sit mål, sin landskamp nummer 100 og videre avancement ved VM.

/ritzau/