Straffehelten Andersen nød opbakningen: Utrolig fedt

Herning. Han er hentet hjem fra Canada for at gøre en forskel på det danske ishockeylandshold, og det var lige akkurat, hvad Frederik Andersen gjorde i VM-premieren i Herning mod Tyskland.

Den store målmand lukkede sit bur helt af, da kampen skulle afgøres på straffeslag, og så kunne Danmark tage en 3-2-sejr på en aften, hvor spillerne især nød opbakningen fra 10.000 tilskuere.

Frans Nielsen scorede det afgørende mål, men det var i lige så høj grad Andersens målmandsspil, der sikrede den vigtige sejr.

- Straffeslag er en-mod-en-situationer mod det andet hold, hvor man kan få lov til at gøre en forskel, ligesom Frans kunne. Som målmand kan man bidrage med nogle redninger, siger Frederik Andersen.

- Det var utrolig fedt. Vi fik en kæmpe opbakning, og det gør det sjovt at spille her. Der har været store forventninger til denne arena, og det er fedt at kunne starte med en sejr herinde, lyder det fra Toronto-målmanden.

Andersen er blot en af mange, der hæfter sig ved den solide opbakning, som holdet fik af et forventningsfuldt publikum.

Også for backen Philip Larsen var premierekampen en oplevelse ud over det sædvanlige.

- Hjemmebane i VM er svært at forestille sig, før man står i det. Nu har vi fået første kamp overstået, og den har levet op til alle de drømme, vi havde op til denne dag. Fantastisk kulisse.

- Når man kiggede op på tribunerne, var det rødt og hvidt. Det var familie, venner og bekendte. Der er mange mennesker, der har ventet på denne dag, siger Philip Larsen.

Han mener, at det danske hold i store træk kan være tilfreds med præstationen, selv om der var skønhedsfejl undervejs.

- Vi ville selvfølgelig gerne have haft tre point, men vi snuppede to, og det er vi glade for. Vi ville gerne give os selv og alle, der kiggede med, en god oplevelse, siger Philip Larsen.

Danmark skal på isen igen allerede lørdag aften, når holdet møder USA.

/ritzau/