Stolt Olaf Eller om sønnen: Han er stor i hele Nordamerika

Den danske ishockeyspiller Lars Eller var natten til fredag dansk tid med til at vinde Stanley Cup-trofæet, da hans klub, Washington Capitals, besejrede Vegas Golden Knights med 4-3.

Lars Ellers far, Olaf Eller, sad blandt tilskuerne i Las Vegas og kunne se sin søn score det afgørende mål og skrive dansk ishockeyhistorie, som den første dansker til at vinde det eftertragtede trofæ.

Samtidig er det klubbens første mesterskab i de 44 år, den har været med i den bedste nordamerikanske ishockeyliga, NHL.

BLÅ BOG: Lars Eller skriver dansk ishockeyhistorie Lars Eller skrev fredag dansk ishockeyhistorie, da han blev den første dansker til at vinde Stanley Sup. Navn: Lars Eller. Alder: 29 år. Fødested: Rødovre. Søn af tidligere dansk ishockeylandsholdsspiller og nuværende kommentator og træner Olaf Eller og Margit Eller. Nationalitet: Dansk. Karriere: * Lars Eller fik sin ishockeyopdragelse i Rødovre Skøjte & Ishockey Klub. * Som 16-årig skiftede han til Frölunda HC i den svenske Eliteserie. * Eller debuterede for St. Louis Blues i den nordamerikanske ishockeyliga (NHL) i 2009. * Inden sæsonen 2010-11 blev han solgt til Montreal Canadiens. * I 2016 blev han solgt til sin nuværende klub, Washington Capitals. * Eller blev dansk topscorer ved Junior-VM i 2008 og spiller på det danske landshold, når NHL-karrieren tillader det. Succeser: Lars Eller er den første danske til at vinde Stanley Cup-trofæet, da han med Washington Capitals vandt trofæet den 8. juni 2018 (dansk tid). Eller blev matchvinder, da han scorede det afgørende mål i kampen. Civilstand: Gift med Julie Eller i 2010. Bopæl: Washington (USA). Kilder: Washington Capitals, Ritzau. /ritzau/ Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Olaf Eller forklarer, at det er kæmpestort for hele Washington by, hvor alle taler om triumfen og om Lars Eller.

»Når man bliver centrum i det, så bliver man lige pludselig stor i hele Nordamerika,« siger Olaf Eller om sin søns succes.

»Det kan ikke bliver større. Men man ved selvfølgelig aldrig, hvor barren ender, men det er det største indtil nu,« siger han.

Lars Eller scorede det afgørende mål til 4-3 i en kamp, der bølgede frem og tilbage og gav skiftevise føringer til de to hold.

»Det er en surrealistisk oplevelse. At være bagud i tredje periode, og så kom de op med en super tredje periode, og Lars spillede en fremragende tredje periode. Det kunne ikke blive større,« siger Olaf Eller.

FAKTA: De seneste ti års vindere af Stanley Cup Det blev ishockeyholdet Washington Capitals med danske Lars Eller, som endte som vinder af finaleserien i NHL. Capitals vandt natten til fredag dansk tid 4-3 over Vegas Golden Knights. Finaleserien endte med 4-1 i kampe til Washington Capitals. Dermed fik NHL en ny vinder, efter at Pittsburgh Penguins havde vundet den bedste nordamerikanske ishockeyliga, NHL, to år i træk. Her ses de seneste ti års Stanley Cup-vindere: * 2018: Washington Capitals. * 2017: Pittsburgh Penguins. * 2016: Pittsburgh Penguins. * 2015: Chicago Blackhawks. * 2014: Los Angeles Kings. * 2013: Chicago Blackhawks. * 2012: Los Angeles Kings. * 2011: Boston Bruins. * 2010: Chicago Blackhawks. * 2009: Pittsburgh Penguins. Kilder: nhl.com. /ritzau/ Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Det var da også en glad søn, som Olaf Eller mødte på isen efter kampen.

»Han siger, at det er en fantastisk fornemmelse. Ubeskriveligt stort. Det er mange års arbejde, der går op i en højere enhed - både for ham og holdet.«

Olaf Eller og familien har fulgt Lars Eller rundt i det nordamerikanske, og det har betydet meget for den 29-årige ishockeystjerne.

»Det er dem, der har størst andel i det her i dag. De vigtigste mennesker i mit liv er her i dag. Det er fantastisk at være her og dele det her moment med dem. Det bliver ikke større,« siger han til TV 2 Sport.

/ritzau/