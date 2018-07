Stolt belgisk træner trods nederlag: Spillerne gav alt

Sankt Petersborg. Belgien må se drømmen om en VM-finale tilfalde de franske modstandere, som tirsdag slog belgierne med 1-0 i semifinalen ved VM i Rusland.

Belgiens spanske træner, Roberto Martínez, var ærgerlig over, at billetten til VM-finalen gled ud af Belgiens hænder, men var efter kampen stolt af præstationen, som det belgiske mandskab lagde for dagen.

- Jeg synes, at spillernes attitude var fantastisk, og jeg kunne ikke bede om mere. Spillerne gav alt og pressede på til det sidste sekund for at komme tilbage i kampen, siger Martinez ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det afgørende mål blev scoret efter 51 minutter af franske Samuel Umtiti, der headede bolden i mål efter et hjørnespark.

Det var ærgerligt for Belgien, at kampen blev afgjort på det mål, mener Martinez.

- Uheldigvis for os var forskellen en dødboldsituation. Kampen var meget tæt, og blev afgjort med en lille smule held foran målet, lyder det.

Skuffelsen var til at føle hos træneren, men han understreger dog, at der nu venter en ny opgave i bronzekampen på lørdag.

- Vi skal lægge det her bag os og se frem mod den næste kamp. Vi skal gå ud på en høj bølge. Det fortjener de her spillere, siger Martinez.

Den anden semifinale finder sted onsdag, hvor Belgiens modstander i bronzekampen enten bliver England eller Kroatien, der sendte Danmark ud i ottendedelsfinalen.

/ritzau/