Stjernen Mark O. Madsen hænger selv stævneplakater op

Bryderen Mark O. Madsen har lavet en stor satsning i jagten på at nå toppen inden for Mixed Martial Arts (MMA).

Lørdag aften skal den 33-årige dansker i kamp for femte gang i MMA, når han møder den franske judospecialist Alexandre Bordin hjemme i Nykøbing Falster Hallen.

Der er dog ikke bare endnu en kamp i rækken, for Mark O. Madsen og hans team er også stævnearrangør, og han har selv været ude for at hænge plakater op.

»Jeg smøger gerne ærmerne op og gør, hvad der skal til for at komme til at deltage i de helt store kampe i MMA, som jeg drømmer om.«

»Jeg er ikke kræsen. Om jeg så skal træne i en lade, så gør jeg det,« siger Mark O. Madsen, der har vundet sine første fire kampe i MMA.

Bryderen forsøger at skabe de økonomiske rammer for nå målet om at blive én af verdens bedste MMA-kæmpere.

Hustruen Maria har opsagt sit job som gymnasielærer for at hellige sig mandens projekt, der er døbt The Olympian og henviser til mandens tre olympiske deltagelser i 2008, 2012 og 2016.

De seneste uger har hun haft travlt med at arrangere lørdagens stævne, som familien har investeret en pæn sum penge i.

Mens afkastet endnu lader vente på sig, så rejser Mark O. Madsen flere dage om ugen væk fra hjemmet i Nykøbing til København og Svendborg for at træne med landets bedste MMA-kæmpere.

To til fire dage om ugen er han indlogeret i en campingvogn i en have på Amager.

»Da jeg var bryder, havde jeg et forbund, en landstræner og der var betalte træningslejre og sparringspartnere. Nu er det 100 procent selvfinansieret.«

»Min udvikling i MMA afhænger af, hvor dygtig jeg selv er til at skabe finansiering til at tage på træningslejre i USA og Thailand. På sigt skal jeg ud og træne med de bedste i verden,« forklarer Mark O. Madsen.

Han mener ikke, at der er nogen genvej. Et lang liv i brydning har lært ham, at hårdt arbejde og ikke talent er vejen frem. Det var det, der i 2016 sikrede ham sølv til OL i Rio.

»Jeg startede heller ikke med at bryde til OL.«

»Det var til et nybegynderstævne i Nakskov, og så gik vejen over sjællandsmesterskaberne, DM, EM og VM til OL,« siger han.

Han er fuldt ud bevidst om, at den mangeårige drøm om blive en MMA-stjerne udgør en risiko for hele familien.

»Jeg har jo haft en masse overvejelser, men også erkendt, at hvis drømmen skal realiseres, så er jeg nødt til at tage nogle risici.«

»Det er ofte kendetegnende for dem, der lykkes, at de har stået på kanten og vil over på den anden side af en kløft, uden at de har sikkerhed for at lande.«

»Skal jeg gøre det, så er nødt til at gøre det på den her måde,« forklarer han.

Mens han er drevet af drømmen, så er det en balancegang, som kræver stor tilstedeværelse i nuet, for det projekt, som han har involveret familien i, kan smuldre væk på et splitsekund.

»Bliver jeg skadet, så står jeg i en ny situation. Der er en lang række ting, som kan slutte hurtigt i det her projekt. Vi har givet det en periode, og vi er halvvejs nu, og det er gået så godt, at vi kan forlænge det lidt.«

»Så jo, der er en risiko, men det er der også for folk, der forlader deres job og kaster sig over noget, de brænder for. Om det så er cupcakes eller noget andet,« siger han.

Lørdagens modstander Alexandre Bordin er tidligere fransk mester i judo. Den 31-årige franskmand har otte sejre og tre nederlag i 11 kampe som MMA-kæmper.

Forud for kampen har Mark O. Madsen indgået et samarbejde med et af Europas største MMA-promotionselskaber, Cage Warriors. Det betyder, at bryderen og hans team selv arrangerer lørdagens stævne.

/ritzau/